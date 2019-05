Keskerakonna toetus kukkus ajalooliselt madalale

Keskerakonna poliitikute lootus, et kui uus valitsus koos EKRE ja Isamaaga on paigas ning töösse saanud, hakkab tasapisi taastuma ka peaministripartei toetus, ei ole vähemalt seni täitunud. Keskerakonna reiting on langenud maikuus aegade madalaimale tasemele ega ületa enam 16 protsenti.