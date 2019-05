Andrus Ansip: Jüri Ratasel pole põhimõtteid

Ma ei taha sobituda sellesse šablooni. Mina ei oleks praegu nõus EKRE-ga koalitsiooni looma.

Aga kohalike valimiste aegu?

Kas siis juba kohtunike pead lendasid? Kas siis nimetati arste mõrtsukateks? Aga kui meid siin kaitstakse vähemuste pealetungi eest, siis mina küll ei tunne, et geid või juudid mind kuidagi ohustaks. EKRE on öelnud, et tahab saada ainuparteiks ja ma loodan, et seda aega ei saabu kunagi. See, mida EKRE juhid väljendavad, ei ole see, mida EKRE-st on oodanud need sada tuhat valijat. Enamik on ikka need, kes protestisid eelmise valitsuse erakordselt nõmeda aktsiisipoliitika vastu.

Saite ära öelda, aga see on nüüd viimane kord.

Kui provotseerite, tulen selle juurde tagasi.

Paremäärmuslased on Euroopa Parlamendis koondumas, missugune võiks selle mõju olla Eestile ja Euroopale?

Paremäärmuslus ei ole praegu tugevam kui viis aastat tagasi. Viis aastat tagasi hakkasid populaarseks saama isekusele kutsuvad loosungid: America first, saaks euroliidust välja jne. Aga pärast Brexitit on toetus EL-i kuulumisele kõigis liikmesriikides kasvanud. Alternative für Deutschland, Le Pen, Salvini – kõik nad on sattunud isolatsiooni.

Aga praegu on sellised jõud ühinemas, mis selle löögirusika mõju võiks olla?

Loodan, et seda löögirusikat ei sünni. Sellest kaotaksid kõik, eriti väiksed liikmesriigid. Kui võidab isekus, siis väikesed on need viimased ja kaotavad. Ega äärmusparempoolsed pole eriti suutelised koostööd tegema.

Le Pen tuleb Eestisse. Kaja Kallas teatas üliettevaatlikult, et see tekitab küsimusi. Mis teie oleksite tema asemel öelnud?

Loomulikult tekitab see küsimusi ja neile on juba mingil määral ka vastuseid antud. Eestis käis Macroni En Marche’i delegatsioon ja kohtus Kaja Kallasega. Ka Jüri Ratas oli valmis kohtuma, aga delegatsioon ei nõustunud kohtuma nendega, kes on paremäärmuslased võimule aidanud. Ma saan aru, et Le Peniga peaminister ei kohtu, aga kui siseminister kohtub, saadab see Euroopale sõnumi, ja sellel on negatiivsed järelmid.

Kaja Kallas on tunnistanud, et tal on Macroni suhtes vastakad tunded. Missugused on teil?

Ega ei saa ju võtta mustvalgelt. Üldiselt on Macron mulle sümpaatne. Prantsusmaa suhtumine ühtse digituru loomisse muutus kardinaalselt, kui temast sai president. Sajaprotsendilist vaadete kattumist ei ole mõtet oodata.

Missugused on need Euroopa Liidu ees seisvad suur ülesanded, millega peaks tegelema lähema 5-10 aasta jooksul?