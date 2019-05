Fotod ja video: Isamaa suurkogul valiti erakonnale uus esimees

«Isamaa ridades on liikmeid, kes on kujundanud Isamaa sisu juba enne erakonna loomist. Üks sellistest liikmetest on Tunne Kelam, vabadusvõitleja, Eesti Kongressi üks juhtidest, Eesti Komitee esimees, pikaaegne riigikogu ja Euroopa Parlamendi liige, endine ERSP ja Isamaaliidu esimees, kes on võidelnud Eesti iseseisvuse eest ja demokraatliku õigusriigi taastamise eest,» ütles Seeder.

«Tunne Kelami valimine Isamaa auesimeheks oleks suurim tänu ja tunnustus Tunnele, erakonnale ja Eestile, aastatepikkuse töö ja Eestile elatud aastate eest. Kui meie hulgas on selliseid inimesed nagu Tunne Kelam, siis on meil tulevikku, siis oleme igavased,» märkis Seeder.

Seeder lisas, et seoses lähenevate Euroopa Parlamendi valimistega osaleb Suurkogul Euroopa Rahvapartei (EPP) president Joseph Daul. «EPP liikmena on Isamaa Eesti erakondadest ainulaadses seisus. Isamaa on Euroopa Parlamendi suurima poliitilise jõu liige ning on Eesti huvides, et see side EPP ja Isamaa vahel säiliks.»