Kaks ministrikandidaati ütlesid EKRE-le ära

Ühe kandidaadi nimi esitati ka peaministrile. Meedias levinud väite, nagu poleks üks kandidaatidest taustakontrolli läbinud, lükkas Helme ümber. «Küll vastab tõele see, et kaks inimest on lihtsalt ära öelnud.» Helme tunnistas nädala alguse sündmusi kokku võttes, et oli ülemäära optimistlikult džinni pudelist välja lasknud. «Ilmselgelt hindasin olukorda optimistlikumalt ja inimeste kõhklusi ei osanud nii palju arvesse võtta, kui see tegelikkuses on tõeks osutunud.»