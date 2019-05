Andrus Ansipi arvates on Eesti maine kiiresti murenemas, Yana Toom sellega ei nõustu

Andrus Ansip ütles ETV saates «Esimene stuudio», et ta on pidanud juba palju selgitama, mis Eestis toimub. «Jüri Ratas ei ole ilmselt paljusid asju märganud ja küllap ei ole ta märganud ka seda, et maailma väga mõjukad ajalehed on avaldanud artikleid Eestist ja Eesti valitsuse kohta. Võiks tsiteerida ühte pealkirja, Politico pealkirja «Eestist võib saada õpikunäide, kuidas riigi maine visatakse prügikasti». Ja selliseid pealkirju leiab küll ja veel. Peab olema päris pime, et kõike seda mitte märgata,» rääkis Ansip.

Öelda, et praegu toimuvas pole midagi erilist, pole Ansipi arvates õige. «Praegune olukord on eriline. Eestil on olnud väga hea maine, aga praegu see maine mureneb.»

Yana Toom vastas, et ta ei nõustu Ansipiga ning tegemist on tüüpilise opositsioonipoliitiku jutuga. «Meie kõikvõimalikud näitajad, mis ei puuduta härra Helme tsitaate, on korras. Me oleme usaldusväärsed, meil on hea investeerimiskliima. Meil on väga palju eeliseid,» sõnas Toom.

«Mulle ei meeldi see koalitsioon, aga ta on juba paigas ja selle asja nimi on demokraatia. Me ei saa lihtsalt visata välja 100 000 valijat, kes toetasid EKRE-t,» ütles europarlamendi saadik.

Toomi arvates tuleb praegust koalitsiooni vaadata tegude pealt, mitte selle pealt, millist lollust keegi parajasti suus välja ajab.