Riho Terras: Trump on äge, sest ta on ettearvamatu

See on üks laiapindse riigikaitse teemadest ja see defineeriti valitsuse tasandil kui valdkond, millega tuleb tegeleda. See on meie ideede ja riigi olemuslik kaitse. On kolm tegutsemissuunda: üks on see, et me ise usume, et oleme tublid ja riik on väärt kaitsmist ning kodanikud usaldavavad riiki; teine on see, et seletame seda oma liitlastele ja tõestame, et see on nii; ja kolmas on võitlus vastase propagandaga, see on kõige raskem ja Eesti-suguse väikeriigi jaoks peaaegu teostamatu ülesanne. Aga valetada ei tohi.