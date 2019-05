Mart Helme Kuusiku asendaja leidmisest: inimesed järjest ütlevad ära

Kanal 2 ajakirjanik Imre Kaas küsis Mart Helmelt: «Teie juhitud erakonna kutsel külastab Eestit järgmisel nädalal Marine Le Pen. Muu huglas on ta ERRile öelnud, et Venemaa ei ole Ukrainat okupeerinud, Krimm liideti tema sõnul Venemaaga legaalselt. Millised ühiseid mõtteid temaga jagate ja miks ta kutsusite külla?»

Helme sõnul kutsus Marine Le Pen end ise külla. «Ühised puutepunktid on seotud Euroopa edasise bürokratiseerimise ja võimu koondumisega Euroopa komisjoni kätte. Selles küsimuses on puutepunkt. Krimmi annekteerimine on meile vastuvõetamatu,» vastas ta.

Helme ei soovinud öelda, millal teatatakse uuest infotehnoloogia- ja väliskaubanduse ministrikandidaadist. Tema sõnul on kandidaadi leidmine keeruline. «Inimesed järjest ütlevad ära. Nad ei taha, sest nad ei taha, et nende eksimused kistakse avalikkuse ette. Mitu inimest on ära öelnud. On võtnud mõtlemisaja ja öelnud, et ma ei taha saada märklauaks,» lausus Helme.