EKRE: enne Ratase naasmist uue ministri nime ei avalikustata

Postimees kirjutas esmaspäeval, et ehkki Helme sõnul soovitakse peaminister Jüri Ratasele esitleda uut kandidaati juba kolmapäeva hommikul, on see vähetõenäoline Ratase kolmapäevast reedeni kestva välisvisiidi tõttu Rumeeniasse Sibiusse, kus ta osaleb mitteametlikul Euroopa Liidu Ülemkogu istungil.

«Ja kui see on tehtud, siis ma ütlesin, et kolmapäeval me tõenäoliselt saame selle nime välja käia. Aga enne, kui need asjad ei ole toimunud, me ei anna seda nime välja, et teie saaksite selle nime ümber spekuleerima hakata,» selgitas Helme eile.