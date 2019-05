Galerii: riigikogulased said ministreid kaks tundi küsitleda

Tanel Kiik kinnitas, et erakorraline pensionitõus on jätkuvalt prioriteet, kuid see sõltub rahalistest vahenditest. Minister möönis, et tulenevalt riigieelarve baasseadusest ja konservatiivsest eelarvepoliitikast on võimalus pensioneid juba 2020. aastal tõsta küsimärgi all. «Kui me vaatame, siis suur eesmärk on teadus- ja arendustöö rahastamine, on erinevad palgatõusud sotsiaalsektoris, haridussektoris, kultuurisektoris, siseturvalisuse valdkonnas. Kui me vaatame idapiiri väljaehitamise küsimust – neid rahavajadusega kohti on loomulikult väga palju ja eks see on läbirääkimiste protsess,» selgitas minister. Kiik lisas, et sotsiaalministrina seisab ta selle eest, et erakorraline pensionitõus toimuks pigem varem kui hiljem.