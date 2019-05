EKRE jätab uue ministrikandidaadi homseni saladuseks

EKRE juhi Mart Helme sõnul arutatakse täna juhatuses võimalikke kandidaate, neid on kaks, kuid nende nimesid ei öelda. «Sest ei ütle!» põhjendas Mart Helme, seejärel lisades, et asjad käivad oma protseduuri järgi.

«Me ei taha, et seda inimest hakatakse «paljaks koorima» juba enne, kui ta on mingisuguse positsiooni saanud,» põhjendas Helme.

Ehkki eile märkis Helme usutluses Postimehele, et üks kandidaatidest on EKRE liige, siis täna tunnistas ta, et eksis selle faktiga. Küll aga lisas ta, kandidaadid on avaldanud valmisolekut erakonnaga liituma.

Küll aga kordas ta täna üle, et üks kandidaatidest on mees, teine naine. «Mõlematel on suur administratiivne kogemus, mõlemal on IT-oskused ja mõlemal on teatud eeldused ka väliskaubandusega tegeleda,» kirjeldas Helme. Eile ütles Helme, et mõlemad on väga tugevad IT-spetsialistid.

Nii otsustakse täna, kumma kandidaadi juhatus heaks kiidab. «Siis see kandidaat, see nimi läheb peaministrile kooskõlastuseks, peaminister laseb sellele inimesele teha taustakontrolli, et meil ei juhtuks nii, nagu meil ükskord juhtus,» sõnas Helme.

«Ehkki ka sellele inimesele tehti taustakontroll,» viitas Helme ametist tagasi astunud endisele väliskaubanduse- ja IT-minister Marti Kuusikule.

«Ja kui see on tehtud, siis ma ütlesin, et kolmapäeval me tõenäoliselt saame selle nime välja käia. Aga enne, kui need asjad ei ole toimunud, me ei anna seda nime välja, et teie saaksite selle nime ümber spekuleerima hakata,» selgitas Helme.

«Minu hinnangul kvalifitseeruvad seda tööd tegema, see on kõige olulisem. Mõlemad on väga tegusad inimesed, mõlemal on selja taga tegus karjäär nendes valdkondades, kus nad on tegutsenud. Selles mõttes arvan, et need inimesed on tublid. Ega ma muud teile praegu öelda ei saa.»

Lisaks arutab EKRE juhatus täna Helme sõnul intrigeerivat ettepanekut ühelt riigikogust välja jäänud erakonnalt liitumiseks. Tegemist on Rahva Ühtsuse Erakonnaga. «Seda ettepanekut me arutame: mida teeme, kas alustame läbirääkimisi, mis vormis ja kellega. On ilmselt natuke eksitav, kui seda peetakse endiselt Kristiina Ojulandi erakonnaks. On seal ju erakonna juhatus ja esimees vahetunud.»

Helme toonitas, et läbirääkimistele minemise küsimus on juhatuse otsustada, sealjuures pidas ta vajalikuks toonitada, et juhatus on 15 liiget ega koosne ainult Mart ja Martin Helmest.