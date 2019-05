Oma soovist asuda juhtima Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda on hetkel teada andnud neli kandidaati. On teada, et praegune juht Jevgeni Ossinovski erakonna liidriks ei pürgi. Kuidas tuua viimastel riigikogu valimistel riigikogus märkimisväärsed viis kohta kaotanud ning opositsiooni langenud erakonda taas püünele, arutlesid erakonna tippu kandideerivad Sven Mikser, Indrek Saar, Riina Sikkut ja Lauri Läänemets.

Kui enesekindlana tunnete end erakonna võimaliku uue juhina?

Indrek Saar: Kindel saab olla see, kes on 9. juuni õhtuks esimeheks valitud, aga ma olen kindel, et erakonnas käivitunud arutelud on kasulikud nii osalejatele kui erakonna tulevastele otsustele.