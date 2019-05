Galerii: saarlaste poolehoiu pälvis Indrek Saar

Piirkonna senise esimehe Jaanis Prii sõnul räägib Saare kasuks tema suur poliitiline pagas nii erakonna aseesimehe, peasekretäri kui ka ministrina. «Kogu oma poliitiku karjääri jooksul on ta hoidnud sidet Saaremaaga ja aidanud siinseid probleeme lahendada. Tal on olemas kõik head omadused selleks, et olla hea organisatsiooni juht,» lausus Prii. Saare kasuks rääkis seegi, et ta juured on Saaremaalt pärit.