Sotside juhiks kandideerib ka Sven Mikser

«Hea meel on seda kindlasti rahvusringhäälingu eetris öelda, et olen otsustanud, et minu kogemusi, minu teadmisi, minu oskust erakonda juhtida on sellel erakonnal jätkuvalt vaja, nii et olen selles konkurentsis täiesti oma näo ja nimega olemas,» vahendab ERR-i uudisteportaal Mikseri poolt «Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuud.