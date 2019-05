Jüri Luik: «Iga Eesti ministrit vaadeldakse Eesti riigi esindajana»

Ma tean, te ei kõnele meelsasti sisepoliitikast, kuid käes on ajastu, mil sisepoliitikat julgeolekupoliitikast lahutada ei saa.

Nii see paraku on.

Jäite Jüri Ratase uude valitsusse raske südamega. Kuidas on südamega lood praegu: on see läinud kergemaks või raskemaks?

Selliseid hinnanguid anda nüüd, kus ma olen valitsuse liige, ei oleks ehk sobilik. Aga õige on see, et mul ei olnud plaani selle valitsusega ühineda, ma ei osalenud koalitsiooniläbirääkimistel, kuid viimasel hetkel, kui oli juba sada protsenti kindel, et see valitsus sünnib, siis otsustasin: et kaitsta Eesti riigikaitse huve ja Eesti sidet liitlastega – meie riigikaitse koosneb kahest komponendist: iseseisev riigikaitse ja kollektiivkaitse, Kevadtormil on kohal palju liitlasi –, on oluline tagada liitlastele stabiilne kontakt, olgu valitsus Eestis milline tahes.

Kes teid ikkagi ümber veenis ja kuidas see käis?

Ma ei tahaks hakata seda tausta detailselt selgitama, sest otsuse langetab ju alati inimene ise. Aga tõepoolest, oli rida inimesi, kes arvasid, et minu jätkamine oleks Eesti rahvuslikes huvides, et ma tagan mingisuguse stabiilsuse. Ma loodan, et seda õnnestub teha. Sellelgi suvel on tulemas hiiglaslikud sõjaväeõppused, meie riiki saabuvad nii Briti kui ka Ameerika väed. See on temaatika, mida ma väga hästi tunnen ja kus ma saan Eestile toeks ja abiks olla.

Mis oleks juhtunud, kui kaitseministeerium oleks läinud EKRE kätte?

Ma arvan, on väga hea, et kaitseministeerium on praegu Isamaa käes, kuna on võimalik tagada järjepidevus, ja on hea, et järjepidevust on võimalik tagada kaitsepoliitikaga tegelevate isikute kaudu. Ma ei räägi siin kaugeltki ainult endast, vaid ka välisluurest, kaitseväest, kaitseliidust – need asutused on stateegilise tähtsusega. Usun, et suudan neid hoida natuke kaugemal meeletust sisepoliitilistest tormidest.

Mulle tundub, käes on ajajärk, mil väljend «ametnike riik» on omandamas uusi, positiivseid tähendusi. Missugune roll võiks tippamentnikel kantsleritel, asekantsleritel olla praegu Eesti riigi järjepidevuse hoidmisel?

Eesti riigiametnikel on seaduse järgi erakordselt suur roll riigi stabiilsuse tagamisel. Eelmisel valimisperioodil vahetus ju neli kaitseministrit (Sven Mikser, Hannes Hanso, Margus Tahkna, Jüri Luik – VK) . Ainult professionaalsed ametnikud suudavad tagada järjepidevuse, ja see ongi nende ülesanne. Kantslereid ja asekantslereid nimetatakse ka seaduse järgi valitsusametnikeks, neile on antud väga suured volitused. Mida tormilisem on igapäevapoliitika, seda olulisem on nende töö professionaalsus.

Olete öelnud, et EKRE retoorika muutumise lootusele on rajatud selle koalitsiooni loomise loogika. Seni ei paista sellest ühtegi märki – kas vigane oli see loogika või on asi milleski muus?