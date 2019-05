Riigikogu sõnavabaduse toetusrühma esimeheks sai Ruuben Kaalep

«Toetusrühma looma inspireeris presidendi žest nädal tagasi riigikogu ees, millega ta juhtis tähelepanu, et sõnavabadus võib olla meie riigis ohus. Nõustun temaga, sest ühelt poolt on sõnavabaduse lahutamatuks osaks saanud internetivabadus, see aga on sattunud löögi alla seoses Euroopa Liidu hiljutiste õigusaktidega. Samuti on tihti Eestis kostnud hääli vihakõne kriminaliseerimiseks, mis tähendaks aga väljendusvabaduse ränka piiramist ja inimeste karistamist avaliku teisitimõtlemise eest. Sellistele arengutele kavatseb meie toetusrühm kindlalt vastu seista,» ütles Kaalep.