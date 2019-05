EKRE avab homme ministrikaardi

Siseminister Mart Helme. FOTO: Tairo Lutter

INTERVJUU

Helme: mõlemad kandidaadid on väga tugevad IT-spetsialistid

Kuuldavasti on sõelale jäänud kaks ministrikandidaati. Kuidas te neid kirjeldaksite?

Ma kirjeldaksin neid kui väga tublisid, töökaid ja kompetentseid inimesi.

Kas on tegu mõne inimesega, kes on ka väljaspoolt EKRE fraktsiooni? Ja kas on kaasatud mõni välisekspert?

Kumbki nendest sõelale jäänud kandidaatidest ei ole fraktsiooni liige. Need on inimesed väljastpoolt. Üks on erakonna liige, teine ei ole, aga on väga pikki aastaid olnud meie mõttekaaslane ja selles mõttes meile ka tuttav inimene, et me võime teda usaldada. Lõpliku otsuse langetab homme õhtul erakonna juhatus nende kandidaatide osas, nende inimestega me kohtume väiksemas ringis täna veel ja otsustame siis, missuguse ettepanekuga lähevad erakonna juhid – erakonna esimees ja aseesimehed – juhatusse, keda nemad soovitavad ja mis ülevaate annavad nemad juhatusele nendest kandidaatidest.

Olete ise mõlema inimesega praegu kohtunud?

Eelläbirääkimiste korras, aga ametlikud kohtumised on täna.

Täna siis õhtupoole või millal?

Jah, täna õhtupoole.

Kas saate natuke – võib-olla nimesid küsida oleks palju – aga rääkida nende taustast veel. Mis valdkonnas tegutsevate inimestega on tegu?

Mõlema inimese puhul on tegemist väga tugevate IT-spetsialistidega, kuna meil on ju tegemist väliskaubanduse- ja IT-ministriga. Siin ikkagi eeldame, et minister selles valdkonnas tulevikus ei oleks sama rumal IT-valdkonnas kui mina, et ta oleks targem. Ta peab selles valdkonnas orienteeruma, teadma, kuidas asjad käivad, missugused on ka muutused selle valdkonna sees. Me teame, et see valdkond tervikuna väga tormiliselt areneb. Ja teine on see, et sinna juurde käib ka väliskaubandus. Väliskaubanduse puhul me ei näe me sugugi, et see peaks olema nüüd ainult mingisuguste Eesti iduettevõtete või mingisuguste muude e-teenuste eksportimine, mis kindlasti on ka teema, aga me ikkagi arvame, et ka see n-ö reaalmajandus: Eesti tööstustoodang, Eesti põllumajandussaadused, Eesti turismiekspordi promomine jne. Et ka kõik see on asi, millega inimene toime tuleb. Me eeldame ikkagi kompetentsust kahes teineteisest küllaltki erinevas valdkonnas ja see on muutnud ka väga keeruliseks sobiva inimese leidmise.

Aga nimesid praegu te välja ei ütle?

Ei ütle, aga võin nii palju lihtsalt öelda, et tegemist on kahe sugupoole esindajaga: üks on naisterahvas, teine meesterahvas. Aga kumb siis lõplkult sõlelale jääb ja kelle kasuks otsustab juhatus, seda ma hetkel öelda ei saa.

Millal võiks ministrikandidaat minna peaministri ja presidendi juurde?

Meie esitame omapoolse kandidaadi ilmselt kolmapäeva hommikul peaministrile. Ja ega ma ei varja, et siis tehakse selle inimese taustauuring, see võtab natukene aega, kui need otsused on kõik positiivsed ka peaministri poolt, siis saame selle inimese juba ametlikult välja kuulutada.​