Karnau: EKRE populaarsus kasvab nelja aastaga veelgi

«Ma pakun, et EKRE, mis on nende valimiste eel kõvasti populaarsust kasvatanud, kasvatab seda nelja aastaga veel ja arvestades seda, et Eestis ei ole vastasjõudu, kes suudaks EKRE-le vastu hakata,» ütles Karnau. «Me näeme seda, et EKRE dikteerib päev-päevalt, tund-tunnilt seda, millest me räägime, mille üle me arutame ja kui me arvame, et sellel ei ole positiivset mõju EKRE populaarsusele, siis me eksime,» sõnas ta.