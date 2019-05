Harjumaa keskerakondlasi valiti juhtima Arhipov

Harjumaa piirkonna uus juht Vladimir Arhipov tänas erakonnakaaslasi usalduse eest ning sõnas, et tööpõld on lai, sest erakonna positsioone ja toetust tuleb Harjumaal tugevdada. «Peame näitama üles senisest veelgi enam aktiivsust, laiendame kohalike osakondade tegevust ja mõjusust,» selgitas Arhipov.

Ta lisas, et lähiaja eesmärgid on keskendumine Euroopa Parlamendi valimistele, mis toimuvad vähem kui 20 päeva pärast. «Meil on tugevad kandidaadid, kes suudavad ja tahavad seista Eesti inimeste ja meie riigi arengu eest Euroopas. Kindlasti annab ka Harjumaa piirkond oma panuse hea tulemuse saavutamiseks,» sõnas Arhipov, kelle sõnul tuleb seejärel valmistuda 2021. aastal toimuvateks kohalike omavalitsuste valimisteks.