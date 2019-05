Yana Toom: omletist enam mune ei saa

Tegelikult ongi teil ju rahaliselt kasulikum jätkata europarlamendis. Olete tunnistanud, et ei säästa oma 6500eurosest palgast mitte midagi, 4500 kontorikuludeks peale selle. Rääkisite ka, et teist sõltub materiaalselt 14 perekonna ja suguvõsa liiget. See oli niisiis ikkagi pragmaatiline samm, mitte õilis kavatsus jätta valitsusse minemata?

Kui ma oleksin läinud riigikokku, oleksin endale ette valmistanud pehme maandumise juhuks, kui ma põrun valimistel – mis võib ju juhtuda.

No ühe koha Keskerakond ikka saab.

Eelmisel korral valiti mind europarlamenti nimekirja viimaselt kohalt, esinumber ei tähenda midagi.

Avatud nimekirjad.

Need on ainukesed õiglased valimised Eestis, europarlamenti pääseb see, kes saab kõige rohkem hääli. Kas see on Yana Toom, ei tea keegi. Võib-olla on see Anneli Ott.

No see ei ole tõsine jutt.

Ma saan aru. Aga sellegi poolest, aga esikoht ei ole tähtis. Mulle meeldis väga, et mainisite kontorikulusid. Ma olen ainuke EP liige Eestist, kes kasutab seda raha selleks, et büroo oleks päriselt avatud ja töötaks. Süüdistada mind omakasupüüdlikkuses ei ole mõistlik. Iga päev töötab üheksast seitsmeni kolm inimest. Selle raha eest ma saaks endale osta juba hubase majakese Hispaanias, mida ma pole teinud.

Nimetasite tookord Äripäeva raadiosaates 14 inimest, kes teist materiaalselt sõltuvad. Kui palju on neid praegu?

Kõik on elus, tänu jumalale. Nad saaksid muidugi ka ise hakkama, nad pole abitud. Neil on lihtsalt väga suur pere, mul on lapsed, lapselapsed ja veel üks lapselaps tulemas. Nad ei sure ära, kui ma jään töötuks.

Kuivõrd ikkagi oli raha teie otsuse argument?

Kui ma läheksin riigikokku, saaksin kuue kuu jooksul summa, mis on mu praeguse ja riigikogu palga vahe. Mu hea kolleeg Ivari Padar saab praegu faktiliselt europarlamendi liikme palka.

Riigikogus oleks teil ka lihtsalt igav.

Jah, ma olen seal juba olnud. Lihtliikme koht mind eriti ei huvita, it is not my cup of tea.

Käisid jutud, et Keskerakonda tahetakse ALDE-st välja heita. Palju sel tõepõhja all on?

See tahe muidugi oli. Juhtkonna tasemel pole seda arutatud. Aga mõned liikmed olid ikka hämmingus, ja eks Reformierakond teeb ikka usinasti tööd ka, nemad üritasid seda lobida. Sellest muidugi midagi välja ei tule, ALDE on väike fraktsioon ja ükski väike fraktsioon ei saa endale lubada välja visata erakonda, millel on peaminister ja volinik ja kes kinnitab, et me oleme EL-i liikmelisuse poolt.

Te ise olite just üks neid, kes Guy Verhofstadti poole pöördus, et kirjutataks see kiri Jüri Ratasele?