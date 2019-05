Liina Normet kutsub Mart Helmet tooma valitsusse naisministrit

«Mart Helme, leidke [perevägivalla süüdistuste tõttu valitsusest lahkunud Marti] Kuusiku asemel üks eriala tundev tugev naisminister. Võlgnete seda kõikidele Eesti naistele,» sõnas Normet uue valitsuse ministriotsingut kommenteerides. «Ühes peaministrikandidaadi intervjuus lubas Helme, et tema valitsusse kuuluks vähemalt 3-4 naist. Nüüd oleks võimalik see lubadus aumehe kombel täita.»

Praegu on Jüri Ratase valitsuses kaks naist, kellest üks on niiöelda portfellita minister, kelle ülesanded ja eemärk pole Normeti sõnul laiemale avalikkusele veel selged. Ka muude võimukoalitsiooni juhtivate ametipostide peal on võrreldes varasema seisuga oluliselt vähem naisi. Riigikogu juhatuses ja komisjonide esimeeste seas ei ole ühtegi naist. Vaid komisjonide aseesimeestest on kaks naised. Fraktsioone juhivad ka valdavalt mehed, ühe erandiga. «21. sajandil on sedavõrd selge distantseerumine soolisest tasakaalust ikka suur samm tagasi. Raske uskuda, et nendele positsioonidele ei jaguks võimuerakondades ka võimekaid naisi,» märkis Normet.