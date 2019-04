Kuusikust sai Eesti kõige lühemat aega ametis olnud minister

Kõige lühema ministriameti poolest neljandal kohal on iseseisvuse taastamise järgsete valitsuste ministrite poolest Mart Siimanni valitsuse siseminister Riivo Sinijärv, kes oli ametis 17. märtsist 29. aprillini 1997 ehk kokku 43 päeva.

Viiendal kohal on Tiit Vähi üleminekuvalitsuse välisminister Lennart Meri, kes sai selle valitsuse koosseisus ametis olla 54 päeva ehk 1992. aasta 30. jaanuarist 24. märtsini. Enne oli ta sama ametit täitnud Savisaare üleminekuvalitsuses – alates 11. aprillist 1990 –, ent otsustas pärast tööd Vähi valitsuses siirduda suursaadikuks Soome. Sama aasta sügisel sai temast president.

Kuuendal kohal on aga 59 päeva ametis olnud Siim Kallase valitsuse siseminister Toomas Varek, kes täitis ametikohustusi 10. veebruarist 10. aprillini 2003 ehk ametisse nimetamisest kuni valitsuse töö lõppemiseni. Eelmine siseminister Ain Seppik astus tagasi, kui sai teatavaks tema osalus 1985. aastal väidetavalt Nõukogude võimu solvanud koolilaste vangi mõistmisel.

Iseseisva Eesti ajaloos kokku kõige vähem ametis on aga olnud rahvaerakondlase Ado Birki valitsus, mis tegutses formaalselt 28. juulist 30. juulini 1920. aastal, ent tegelikkuses vaid ligikaudu 40 minutit. Birk sai viivuks peaministriks seetõttu, et Tõnissoni esimese valitsuse ajal otsustasid Asutava Kogu sotsiaaldemokraadid enda liikmed valitsusest ära kutsuda ning Tõnissonil ei õnnestunud uusi ministreid leida. Pärast valitsuse tagasiastumist üritas valitsust moodustada tööerakondlane Ado Anderkopp ning tema järel erakonnakaaslane Johannes Kukk. Neil see ei õnnestunud. Birki valitsusse kuulusid muuhulgas sõjaminister Aleksander Tõnisson, siseminister Karl Einbund – hiljem tuntud eestistatud nimega kui Kaarel Eenpalu –, haridusminister Nikolai Kann ja välisminister Kaarel Robert Pusta.