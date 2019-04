Ministrid: Kuusikuga juhtunu mõjub valitsuse mainele halvasti

Reps: kriminaaluurimine ei mõju valitsuse mainele hästi

Keskerakonda kuuluv haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles Kuusiku juhtumit kommenteerides, et igasugune perevägivald on absoluutselt lubamatu ja täiesti taunimisväärne.

«Rääkides konkreetsest juhtumist, siis enne lõplike hinnangute andmist on tarvis ära oodata uurimisorganite töö tulemus, aga selge on see, et ainuüksi kõnealuse uurimise algatamine ei mõju valitsuse mainele hästi,» ütles Reps.

Kokk: mina ei anna suuniseid, kuidas teine minister käituma peaks

Keskkonnaminister Rene Kokk ütles Kuusiku juhtumi kohta, et minister otsustab ise oma südametunnistuse ja teadmise järgi, mis tal kõige õigem teha oleks. «Mina ei anna suuniseid, kuidas üks või teine minister mingis olukorras käituma peaks,» ütles Kuusik.

Aeg: enne kohtuotsust on erakonna otsus, kuidas olukord lahendada

Isamaa liige, justiitsminister Raivo Aeg ütles, et tegemist on loomulikult kahetsusväärse olukorraga ning kuna meedias on avaldatud tõsised kahtlused, tuleb kahtlemata kriminaalmenetluse käigus kontrollida, kas need vastavad tõele või mitte.

«Selleks ongi prokuratuur ja politsei alustanud uurimise. Vabariigi valitsuse seadus ütleb, et ministri volitused lõpevad süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel, eeluurimise järgus ei näe seadus ette kohustust tagasi astuda. Seega, kuni pole jõustunud kohtuotsust, on see erakonna sisemine otsus, kuidas nad sellise olukorra lahendavad,» ütles Aeg.

Luik: Kuusik oleks võinud ametisse astumisega oodata

Isamaasse kuuluv kaitseminister Jüri Luik ütles, et ta jagab erakonna esimehe Helir-Valdor Seedri seisukohta, et minister Kuusik oleks ametisse astumisega võinud oodata, kuni kõik faktid on välja selgitatud.

«Hetkel tuleb aga ära oodata kriminaaluurimise tulemused, koduvägivald on tõsine kuritegu. Lõplik otsus on peaministri kätes. Pole muidugi kahtlust, et praegune olukord mõjub valitsuse mainele halvasti,» ütles Luik.

Aab: karistamine peab põhinema tõestatud faktidel

Keskerakondlasest regionaalminister Jaak Aab mõistis otsustavalt hukka perevägivalla, nii vaimse kui ka füüsilise ja kõik selle ilmingud.