Fotod ja video: Marti Kuusik astub ministrikohalt tagasi

«Tahan tänada ajakirjandust ja õiguskaitseorganeid töö ees, mida nad on juhtumi käsitlemisel teinud. Soovin rahu Kuusiku perekonnale ja töörahu politseile, et nad saaksid selle juhtumi uurimise lõpule viia,» ütles president.

Marti Kuusik teatas meediale saadetud avalduses, et esitas täna erakonna esimehele Mart Helmele ja peaminister Jüri Ratasele avalduse ministriametist tagasiastumiseks. «Kinnitan jätkuvalt, et minu vastu esitatud süüdistused on laim – ma ei ole vägivallatseja,» kirjutas ta.

«Soovin tagada ametisse astunud valitsusele töörahu ning tuua oma erakond rünnakute alt välja. Samuti soovin säästa oma perekonda meedias toimuvast psühhoterrorist. Loobun ministri ametist mitte selle tõttu, et süüdistused minu vastu oleks tõsi, vaid vastupidi, selleks, et keskenduda enda kaitsmisele kriminaalasjas ja oma hea nime taastamisele.»

Marti Kuusik ütles esmaspäeval Postimehele, et need on alusetud valed. «Ka minu eksabikaasa on selle kohta teie väljaandele eelmisel nädalal juba oma kommentaarid jaganud.» Politseist öeldi pärastlõunal, et neile ei ole Kuusikuga seoses laekunud ühtegi teadet lähisuhtevägivalla kohta. Ka ei ole tema suhtes alustatud ühtegi vastavasisulist menetlust.