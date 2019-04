Ossinovski: Reinsalu säästmine umbusaldusest oli viga

Sotside esimees Jevgeni Ossinovski hindas tagantjärele veaks, et valitsuskoalitsiooni kuuludes ei toetanud nad naisi halvustava sõnavõtuga esinenud justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldamist 2018. aastal ning tunnistas, et on Reformierakonnaga arutanud perevägivallas kahtlustatava väliskaubandus- ja IT-ministri Marti Kuusiku umbusaldamist.