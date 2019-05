Ülevaade: kes on ministrite nõunikud?

Maaeluminister Mart Järvik (EKRE)

Ta on Eesti Advokatuuri liige, Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni liige ja Eesti Konsulantide Assotsiatsiooni liige. Alates 1994. aastast on Arumäe vandeadvokaat, samuti on ta olnud Eesti Juristide Liidu president. Arumäe on asutanud ka mitmeid advokaadibüroosid: 1995. aastal advokaadibüroo Concordia, 2000. aastal koostöös PricewaterhouseCoopers Eestiga advokaadibüroo Landwell ja 2011. aastal advokaadibüroo Andresson Consulting Network.

Regionaalminister Jaak Aab (Keskerakond)

Risto Kask

Risto Kask FOTO: Erakogu

Risto Kask on Eesti riigiametnik. Kask on bakalaureusekraadi omandanud Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor majandusarvestuse ja finantsjuhtimise erialal ning magistrikraadi ettevõtte finantsjuhtimise erialal. Ta on end täiendanud Londoni Ülikoolis, Müncheni Ludwig Maximiliani Ülikoolis ja Pennsylvania Ülikoolis. Kask omandab doktorikraadi EBSis teemal «The Influence of Forming Joint Municipalities to Financial Capability of Local Municipality, Based on the Sample of Estonian Administrative-Territorial Reform».

Eduka akadeemilise töö eest nimetati 2016. aastal Tallinna linna innovatsioonistipendiumi stipendiaadiks.

Aastatel 2004–2015 oli Kask Keskerakonna Noortekogu liige, sealhulgas Pirita piirkonna juht. Keskerakonna liikmeks astus ta 2011. aastal. Aastatel 2011–2014 kuulus Kask Keskerakonna Pirita piirkonna juhatusse ning alates 2014. aastast oli ta Keskerakonna Nõmme piirkonna aseesimees. 2016. aastal ütles Kask TV3 «Seitsmestele uudistele», et kindlasti ei ole see ametipost tema «ambitsioonide kulminatsioon».

2013. aastal osales Kask kohalike omavalitsuste volikogude valimisel Pirita valimisringkonnas ning kogus 17 häält. 2017. aastal toimunud valimistel kogus Kask Nõmme piirkonnas 62 häält

Kask on heategevusorganisatsiooni Aita Nõrgemat MTÜ asutajaliige ja Ettevõtluskooli Noor Eesti juhatuse liige.