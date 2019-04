EKRE vabanes valitsusse pääsedes iseendale ehitatud retoorikapuurist

Eilne pärastlõuna riigikogus, kus ametivande andsid Keskerakonna, Isamaa ja EKRE valitsuse ministrid, kujunes tõeliseks märkide lahinguks ning presidendi palutud sajast vihavabast päevast jäeti kasutamata kõik sada. EKRE tõestas, et peab oma sõna: nende retoorika valitsuses ei muutu. Olgugi et vahepeal on korduvalt lubatud vastupidist.

Juba eelmise nädala lõpus hoogu koguma hakanud jutud tulevase ministri Marti Kuusiku lähisuhtevägivalla kahtlustuste ümber olid kogunenud pingeteks ka eile riigikogus mõni tund enne ministrite ametisse vannutamist.

«Ei tea, kus Kuusik on,» hüüatasid mõned EKRE fraktsioonitoast väljunud poliitikud koridoris oodanud Postimehe ajakirjanikele. Aeg-ajalt ukse vahelt piilunud EKRE juhid – olles teinud kindlaks, et ajakirjanikud pole lahkunud – kordasid paljusõnaliselt üle, miks nad Postimehele Kuusiku ega ka ühelgi muul teemal kommentaare ei anna.

Keskerakondlased laiutasid käsi

Neid polnud anda ka mõjukatel keskerakondlastel, kes pidid käsi laiutades tõdema, et kuna seni pole tõendeid ja kõik võimalikud asjaosalised on kinnitanud, et vägivalda pole olnud, ei ole ka peaministril võimalik nõuda EKRE-lt oma ministri väljavahetamist. Aga et asi võib olla tõsine, näitab see, et Postimehele teadaolevalt oli valitsusjuht Jüri Ratas EKRE juhtidelt siiski uurinud, kas ministrivahetus võiks toimuda, kui koduvägivallajuhtum peaks saama kinnitust. Olevat lubatud seda kaaluda.

Erinevalt peaministrist ei vajanud president Kersti Kaljulaid oma seisukoha väljendamiseks seni teadaolevast rohkemat. Kaljulaid kasutas juba varem pea kõiki võimalusi näidata, et ta pole osa ametisse saavate ministrite puhul just soosival positsioonil. Talle arusaamatute seisukohtadega esinenud ministrikandidaadid käisid eelmisel nädalal temaga ükshaaval vestlemas. Põhiseaduse piire proovile panemata kinnitas Kaljulaid kogu Ratase esitatud valitsuse koosseisu siiski ametisse.

Need olid allkirjad, mida EKRE presidendilt vajas, sest oht – olgugi et väike – jääda ametisse kinnitamata võinuks tuua ebavajaliku segaduse. Nüüd olid allkirjad käes ja juba nädalavahetusel teatasid EKRE juhid Mart ja Martin Helme raadiosaates, et nende retoorikamuutuse ootajad elavad soovunelmates. Presidenti nimetasid nad võimuusurpaatoriks, kes on põhiseadusliku korra potentsiaalne ohustaja ja ka valetaja.

Et need ei olnud enam ainult nende valijatele mõeldud sõnumid ja et nüüd on valitsusse pääsuks iseendale ajutiselt seatud retoorikakammitsad maha heidetud, näitasid EKRE ministrid välja kohe ametivande andmisel. Ruuben Kaalepi poolt juba negatiivse tähenduse saanud käemärki kordasid allkirja andmise järel presidendi ees seistes naerulsui nii Mart kui ka Martin Helme.

Need žestid kannatas president Kaljulaid välja ja hoidis pildis omaenda ette valmistatud märki. EKRE ajakirjandusvastasele retoorikale ja viimastel päevadel hoogustunud sõnavabadusdebatile reaktsiooniks ilmus Kaljulaid eile riigikogu ette dressipluusis, millel kiri «Sõna on vaba».

Välja ei kannatanud ta enam aga minister Kuusiku suhtes kerkinud kahtlustusi, mis olid veel ennelõunal laiemale avalikkusele teadmata. Kui Jüri Ratas oli enesekindlal häälel kõnepuldile toetudes ministrite ükshaaval ettekutsumisega jõudnud Marti Kuusikuni, siis tuli Kaljulaid välja oma teise märgiga – ta tõusis järsult püsti ning lahkus riigikogu saalist läbi käinud hämmeldunud kahina saatel loožist. Pretsedenditu sammu järel kummardas Kuusik erinevalt teistest ministritest presidendist tühjale toolile.

Põlluaas eemaldas ELi lipud

Kaljulaid naasis oma kohale vaid seniks, kuni allkirja said antud ülejäänud ministrid, ning lahkus siis kiiresti, jättes maha oma kolmanda märgi – ta ei läinud uut valitsust õnnitlema. Teda ei toonud tagasi ka EKRE liikmest riigikogu esimehe Henn Põlluaasa kutse kasutada võimalust uut valitsust õnnitleda. EKRE juht Mart Helme leidis hiljem, et minister Kuusiku asemel peaks hoopis president Kaljulaid olema see, kel tuleks kaaluda oma sobivust ametisse, kui ta käitub protokollile mittevastavalt.