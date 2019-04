Reformierakond avaldas Euroopa parlamendi valimiste programmi

TÄISMAHUS: Reformierakonna manifest Euroopa Parlamendi valimisteks 2019

Reformierakonna soov on vaba, turvaline ja jõukas Eesti Euroopas. Oleme veendunud, et hoides Euroopa Liitu edumeelse arengu kursil, muudab see paremaks ka Eesti tuleviku.

Ajalugu on õpetanud, et igaühe isiklikud vabadused on rahu, jõukuse ning arengu nurgakivi. Isikuvabadused on vaba Euroopa vundament ja selles peitub põhjus, miks Euroopa on suurele osale maailmast atraktiivne. Meie eesmärk on Euroopa, mis austab üksikisiku vabasid valikuid. Meie siht on Euroopa, kus kõigil on võimalus ise otsustada ning oma elujärge parandada.