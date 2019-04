Sotside naiskogu toetab erakonna uue juhi kandidaatidena Riina Sikkutit ja Katri Raiki

«Sotsid on alati seisnud selle eest, et ka naiste hääl oleks poliitikas kuulda ja otsuste tegemise juures arvestatud. Näiteks on meil seekordsetel Euroopa Parlamendi valimistel rohkem naisi nimekirjas kui kunagi varem, eesotsas väärika kandidaadi Marina Kaljurannaga ning riigikogu fraktsioonis on esindatud mehi ja naisi võrdselt,» märkis Pütsepp.