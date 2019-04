Rohelised valivad homme uue võimuladviku

«Juhikandidaadiks on hetkel üles seatud vaid Züleyxa Izmailova. Tinglikult on ennast üles seadnud veel üks kandidaat [Marko Kaasik - A.P.] – kui erakond otsustab valida kaks juhti, siis kandideerib, kui mitte, siis kandideerib juhatusse,» selgitas Roheliste volikogu esimees Aleksander Laane.

Oma kandidaatuuri nii esimehe kui ka juhatuse liikme kohale on võimalik üles seada ka üldkoosolekul kohapeal. Valmisolekust kandideerida on teada andud ka Euroopa Parlamenti kandideeriv Evelin Ilves.

Erakonna praegune juht Züleyxa Izmailova pakub üldkogul välja võimaluse, et erakonnal oleks kaks juhti – üks naine ja üks mees. «Euroopa Roheliste erakondade perel on traditsioon valida erakonna juhi positsioonile kaks inimest korraga – üks mees ja üks naine,» on selgitanud erakonna praegune juht Züleyxa Izmailova. «Võrdõiguslikkus ei ole ühesuunaline tänav ja seda tasub meeles pidada,» lisas ta.