Sotside juhiks pürgijad selguvad lähinädalatel

Ehkki sotside esimehe valimised toimuvad alles juunis, sai kampaania avalöögi selle nädala kolmapäeval, mil Setomaa sotsid seadsid erakonna juhi kandidaadiks Lauri Läänemetsa.

Sotsiaaldemokraatide praegune juht Jevgeni Ossinovski peaks oma otsuse teatama juba uue nädala esmaspäeval.

Rahvusringhäälingu andmetel pole erakonna esimeheks välistanud kandideerimist välisminister Sven Mikser ning erakonna praegune aseesimees, kultuuriminister Indrek Saar. Mikser on erakonda juhtinud aastatel 2010 kuni 2015. Samuti on spekuleeritud ministritest ka tervise- ja tööministri Riina Sikkuti nimega.

Samuti on teada, et Marina Kaljurand, Sotsiaaldemokraadite esinumber europarlamendi valimistel, erakonna esimeheks ei kandideeri. Siseminister Katri Raik ütles, et ei pane kätt ette neile, kes soovivad teda erakonna juhina näha ning esitavad tema kandidaatuuri, kuid tema eelistuseks on töötada aktiivselt Ida-Virumaa ja Narva heaks.

«Minu unistuste töö on olla Narva linnapea, selle nimel tahan ma tööd teha,» lisas Raik. Narvas peab ta olulises riigigümnaasiumi loomist, Sisekaitseakadeemia Narva õppehoone ehitamist ning volikogu liikmena seismist avatud asjaajamise eest. «Narvas tööd jagub,» märkis Raik. «Mina ei näe järjekorda Narvas asjade ajamiseks, küll aga erakonna esimeheks kandideerimisel,» viitas Raik oma prioriteetidele.

Millist esimeest vajab Sotsiaaldemokraatlik Erakond? «Uus esimees peab tegelema organisatsiooniga: iga partei on täpselt nii tugev kui tema allorganisatsioonid. See nõuab kindlasti suurt panustamist,» sõnas Raik.

Praeguse siseministri sõnul on see töö keeruline ning eriti oluline parteis, mille toetus ei ole varasemaga võrreldes just kõige kõrgem. Näiteks said sotsiaaldemokraadid viimastel riigikogu valimistel kümme kohta parlamendis, mida on viie võrra vähem kui eelmisel korral.

Uus esimees peab olema kindla ja selge visiooniga ning kõnetama võimalikult paljusid eestimaalasi. «Eelkõige seda ootangi uuelt esimehelt: väga head visiooni ja selle eest igapäevast seismist. Nagu viimasel ajal oleme näinud, on Eesti ühiskonnas palju inimesi, kes ei ole õnnelikud ja rahul, tunnevad end kõrvalejäetuna, ei tunne oma osa ühiskonnas – nende inimeste jaoks tuleb tööd teha, neid peab uus esimees kõnetama.»

«Erakonna sisevalimised on vaikselt pihta hakanud, aga kandidaadid selguvad paari nädala jooksul,» kinnitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kommunikatsioonijuht Andri Maimets.

Sotsiaaldemokraatide üldkogu, kus valitakse erakonnale uus juht, asejuhid ning juhatus, toimub 9. juunil.

Lauri Läänemets FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

Seni on esimehe kohale kandideerimist kinnitanud erakonna juhatuse liige ning omavalitsuskogu esimees Lauri Läänemets (36), kelle eesmärgiks on tuua erakonna juhtimisse tagasi värskust ja leida viise, kuidas valijaid senisest selgemini kõnetada.

«Eesti viimaste aastate areng ja sellega kaasnev sotsiaalse ebavõrdsuse kasv on mänginud sotsiaaldemokraatidele kätte kõik trumbid, aga paraku oleme suutnud need suuresti maha mängida. Sotside kehv tulemus viimastele riigikogu valimistel näitab, et sihi kaotanud erakond vajab oma eesmärkide uuesti mõtestamist. Sotsidel on aeg tulla tagasi rahva sekka ja vaadata ka Tallinnast kaugemale. Kogu Eesti peab elama!» ütles Läänemets.

Alates 2010 aastast sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluv Lauri Läänemets on erakonna juhatuse liige ja omavalitsuskogu esimees. Läänemets kogus viimastel riigikogu valmistel Järva- ja Viljandimaal 994 häält, millega ta oli oma piirkonnas Helmen Küti järel teine häätemagnet. Lauri Läänemets on Marina Kaljuranna asendusliige riigikogus.