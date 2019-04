Evelin Ilves tuli poliitikasse selleks, et jääda

Kliimamuutused ei eruta Eestis inimesi, kuidas kavatsete selle teema huvitavaks teha?

Mul on väga hea meel, et lapsed ja noored on aru saanud, et kliimamuutus on väga oluline teema. Poliitikutel peaks olema piinlik, et lapsed tulevad tänavale, pööramaks tähelepanu olulisele teemale, millest nemad ei ole aru saanud. Nii et osa meie rahvast on ärganud. Postimehes oli just uudis, et Põhjamaadesse on jõudnud massilised metsatulekahjud, see on otsene kliimamuutuste tagajärg, et meie metsad on nii kuivad. Aastaid oleme näinud, et metsad põlevad soojema kliimaga riikides, nüüd on see jõudnud siia. Eelmine suvi oli üks põuasemaid üldse.

Aga küsimus oli, mida saate teie teha, et see teema jõuaks inimeste teadvusse.

Sellel teemal tuleb rääkida. Meil oli pikk põud, ja mina pidasin sellal Hiiumaal kohvikut. Kasutasin peamiselt kohalikku toorainet, aga Hiiumaa põldudelt ei saanud ma enam ühtegi rohelist asja, sest kõik ikaldus. Põllumehed tegid öösel tööd, sest päeval ei olnud võimalik midagi kasta. Olen näinud nende nägusid – ka siis, kui nad kastmast loobusid, sest see oli lihtsalt liiga ränk.

Missugune on Brexiti mõju Euroopa Liidule ja Eestile?

See on paljudes valdkondades suur kaotus. Kuidas see meile mõjub, tunnevad ilmselt kõige rohkem meie noored, kes on võtnud iseenesestmõistetavana seda, et neil on vabadus minna Inglismaale õppima. Me ei tea, kui palju sellest vabadusest alles jääb, või ei jää üldse. Tööjõu vaba liikumine on üks suur Euroopa Liidu privileeg, mis on meile antud ja mida paljud eestlased-lätlased-leedukad on Inglismaa suunal kasutanud.

Milles võiks seisneda Brexiti õppetund Euroopa Liidu jaoks?

Negatiivse ja ühesuunalise kommunikatsiooni mõju on olnud väga suur selles, et inimesed niimoodi hääletasid. Euroopa Liidu nõrkus on vähene võimekus seletada koostöö eeliseid. Et bürokraatiat on liiga palju, see ei meeldi kellelegi – kui piisavalt kaua selle ümber kella lüüa, siis ärritataksegi inimesed üles.

Kas ja kui siis missugused alternatiive on Eestil Euroopa Liidule?

Mina ei näe alternatiivi. Euroopa Liidu sees tuleks teha rohkem koostööd Põhjamaadega, et seda piirkonda tugevdada – ja iseennast seal sees. Praegu, kahjuks, paistab uus valitsus olevat võtnud kursi põhjamaisusest eemale. Kakskümmend aastast oleme pürginud sinnapoole, et olla Põhjamaa, mitte ainult vaimus ja meeles, vaid ka organisatsioonide ja kodanikuliikumise tasemel. Nüüd positsioneerime end pruuniks Ida-Euroopa maaks, vähemalt see retoorika on selline.

Te olete hariduse poolest arst. Kuidas suhtute paljude inimeste pöördumisse alternatiivmeditsiini eri vormide poole?