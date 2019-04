Keskerakonna nimekirjas valijate hääli püüdnud Korobeinik liitub ametlikult erakonnaga

«Olen panustanud Keskerakonna valimisprogrammi valmimisse ning mul on hea meel et tänasesse koalitsioonileppesse on jõudnud muu hulgas e-riigi kiiremat arengut puudutavad punktid, bürokraatia vähendamine, tõhusam riigivalitsemine ning kodakondsuspoliitika kaasajastamine,» teatas Korobeinik pressiteate vahendusel.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas tervitas Andrei Korobeiniku otsust liituda erakonnaga. «Andrei on digiriigi eestkõneleja, kes on tõestanud ennast IT-valdkonnas ja mujalgi. Tegemist on inimesega, kes pakub uusi ideid ja lahendusi ning viib need ka ellu. On rõõmustav, et Andrei on otsustanud liituda erakonnaga ning kandideerida meie nimekirjas ka Euroopa Parlamenti,» selgitas Ratas.