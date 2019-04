Galerii: Ratase esimene valitsus pidas viimast istungit

Ametis lahkuv kultuuriminister Indrek Saar avaldas lootust, et tulevikus on ühiskonnas vähem hirmu. «Ma tõesti väga loodan, et sellest sajast vihavabast päevast saab vihavaba sajand.» Ta märkis, et valitsuses olles võib tekkida kiusatus käituda oma varasemate sõnade järgi. «Võin küll nii öelda, et minu kõige suurem hirm on see, et inimesed, kes praegu moodustavad valitsusliitu, mitte kõik ei saa aru, kui suur on nende vastutus selle jaoks, et Eesti ühiskond saaks tervena edasi minna ja me saaksime ka tulevikus öelda, et Eesti riik on vaba riik, nii nagu me oleme põhiseaduses kokku leppinud.»