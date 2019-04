Galerii: president nimetas Ratase teise valitsuse ametisse

Mart Helme toonitas, et spekulatsioonid, nagu oleks tulemas seisakuvalitsus, ei pea paika. «See on valitsus, mis muudab eelarvet puudutavaid stampe, väga paljusid Eesti poliitikas kivistunud seisukohti, ja uskuge mind, nelja aasta pärast, kui see valitsus on ametis olnud, on Eesti muutunud oluliselt paremaks ja demokraatlikumaks, selle garantiiks on see, et algatama rahvaalgatuse, rahvahääletuse protseduuri,» selgitas Helme. Samuti toonitas tegelemist kolme nn kriisipiirkonnaga: Lõuna-Eesti, Ida-Virumaa ja saartega. Lisaks lubas Helme, et kultuuriasutusi kinni ei panda, sekkumist ajakirjandusvabadusse ei tule, kuid loodab, et vabadusi kasutatakse vastutustundlikult. Proovime nii, et me valimisjärgsest vastandumisperioodist liigume edasi konstruktiivse dialoogi, mitte süüdistuste perioodi.»