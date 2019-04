Galerii ja video: president nimetas Ratase teise valitsuse ametisse

Pidulikul tseremoonial tegid avalduse nii riigipea kui ka kolme valitsuserakonna juhid: Jüri Ratas Keskerakonnast, Mart Helme Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast ning Helir-Valdor Seeder Isamaast.

Peaminister Jüri Ratas tänas esmalt president Kersti Kaljulaidi kohtumiste eest uute ministrikandidaatidega. «See on olnud heaks sillaehituseks, see on toonud ühiskonnas palju mõistmist juurde ning võtnud pingeid ja hirme maha,» sõnas Ratas.

Ta kinnitas, et uus valitsus seisab tugeva, demokraatliku ja kaitstud Eesti ning kõigi siin elavate inimeste eest. «Me tõestame oma tegudega, et peame valitsedes silmas tõepoolest Eesti ja kõigi siin elavate inimeste parimaid huvisid.»

Ratase kinnitusel pole valitsus vaid kolme erakonna valijatele, vaid kõigile, sõltumata poliitilistest valikutest. «Edasi viib meid koostöö, arendamine, mitte lammutamine; mõistmine, mitte vihkamine.» Samuti lubati otsuste langetamisel kaasata senisest enam inimesi.

Mart Helme toonitas, et spekulatsioonid, nagu oleks tulemas seisakuvalitsus, ei pea paika. «See on valitsus, mis muudab eelarvet puudutavaid stampe, väga paljusid Eesti poliitikas kivistunud seisukohti, ja uskuge mind, nelja aasta pärast, kui see valitsus on ametis olnud, on Eesti muutunud oluliselt paremaks ja demokraatlikumaks, selle garantiiks on see, et algatama rahvaalgatuse, rahvahääletuse protseduuri,» selgitas Helme.

Samuti toonitas tegelemist kolme nn kriisipiirkonnaga: Lõuna-Eesti, Ida-Virumaa ja saartega. Lisaks lubas Helme, et kultuuriasutusi kinni ei panda, sekkumist ajakirjandusvabadusse ei tule, kuid loodab, et vabadusi kasutatakse vastutustundlikult. «Proovime nii, et me valimisjärgsest vastandumisperioodist liigume edasi konstruktiivse dialoogi, mitte süüdistuste perioodi.»

Helir-Valdor Seederi sõnul on oluline Eesti riigi julgeolek, meie demograafiline olukord, eesti keel, kultuur, haridus, inimeste toimetulek ja majanduslik heaolu. Seeder tänas koalitsioonipartnereid asjalike ja konstruktiivsete läbirääkimiste eest ning soovis samasugust koostööd ka opositsiooniga. «Et läbi vaidluste selgub parim võimalik lahendus Eesti riigi tuleviku arengule.»

Valitsust ametisse nimetades rõhutas riigipea vajadust pidevalt seista meie põhiseaduses toodud vabaduste ja väärtuste eest ning vähendama kurjust ühiskonnas, seda nii tegudes kui sõnades. President toonitas, et valitsus peab vastama ka nende ootustele, kelle hääl ei ole koalitsioonis esindatud.