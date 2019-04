Video: Mart Helme sõnul pole autorooli jääknähtudega istumine teema, mille pärast Kuusikut ministrikandidaadina maha kanda

«Tegemist on niisuguse piiripealse asjaga, politsei ju mitte mingeid muid sanktsioone kui hoiatus ja saatmine n-ö koolitusele ette ei võtnud, sel hetkel ei olnud ta veel ministrikandidaat, tal ei olnud õrna aimugi sellest, et ta võiks ministrikandidaadiks saada,» kommenteeris Mart Helme, lisades, et Marti Kuusiku nimi ministrikandidaadina selgus sisuliselt võimukõneluste lõppfaasis.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaat Marti Kuusik tunnistas ERRi uudisteportaalile, et jäi päev pärast riigikogu valimisi, 4. päeva hommikul alkoholi tarvitamise jääknähtudega autoroolis olles politseile vahele ning tal mõõdeti tema mäletamist mööda 0,14 promilli suurune joove. Lisaks jääknähtudele ületas ministrikandidaat Kuusik ka kiirust Rakveres, kui sõitis 50 km/h alas kiirusega 74 km/h. Kontrollimisel tuvastati tal alkoholi tarvitamise tunnused.

«Ma ei taha kuidagi vabandada ega õigustada – ja ta on ka ise tunnistanud, et ega see ilus ei olnud –, aga ka Jaak Aab* on taas minister. Anname inimesele võimaluse ennast teostada. Mul ei ole absoluutselt mingit kahtlust selles, et Marti Kuusik on väga tegus ja tubli ja ajudega inimene, kes ma usun selles valdkonnas saab silma paistma täiesti positiivselt.»

Helme sõnul tunnistas Kuusik talle juhtunut juba varem. «Et kui me arvame, et see on niisugune teema, et see peaks välistama tema saamise ministrikandidaadiks, siis ta loomulikult aktsepteerib meie seisukohta, aga me arutasime seda asja ja arvasime, et see ei peaks olema nüüd nii tõsine teema, et me peaksime inimese maha kandma,» põhjendas Helme EKRE seisukohti.

Kas selline otsus viitab sellele, justkui tolereeriks EKRE sellist käitumist? «Ta oma karistuse on ju saanud ja see karistus on olnud politsei poolt leebe, järelikult politsei ei pidanud seda nii ohtlikuks olukorraks.»

Helme sõnul oli tal rohkem kui tunniajase kohtumise käigus juttu väga paljudest eri teemadest: siseministeeriumist, politseist, päästeametist. «Juttu oli ka süvariigist: arutasime teemal, kas süvariik sekkub poliitikasse ja leidsime täiesti ühiselt, et selles asjas on vaja tuua selgus majja.»

«Siseministrina hakkame otsima neid võimalusi, kuidas siis kõiki hirme ja kahtlusi hajutada,» kinnitas Helme.

*Keskerakondlasest endine riigihalduse minister Jaak Aab astus 17. aprillil 2018 ametist tagasi, kuna jäi 11. märtsil 2018 autoroolis politseile vahele alkoholi tarvitamise jääknähtudega.

Politsei pidas Jaak Aabi auto kinni pühapäeval, 11. märtsil kella 11.30 paiku Tartu ringteel Lõunakeskuse lähedal. Aab sõitis 50 km/h kiirusepiiranguga alas 73 km/h. Alkomeetri näit näitas ministri väljahingatavas õhus tema joobe suuruseks 0,14 milligrammi liitri kohta. Vere alkoholisisaldus oli seega 0,28 promilli.