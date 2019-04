Populaarseim europarlamendi kandidaat on Kaljurand

Maikuu lõpus toimuvad Euroopa Parlamendi valimised erinevad kahe kuu eest toimunud riigikogu valimistest eelkõige selle poolest, et tegu on sisuliselt isikuvalimistega. Erakondlikust kuuluvusest olulisem on kandidaat ise. Postimehe tellitud ja Kantar Emori läbi viidud uuringust selgub, et kõige populaarsem kandidaat on sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideeriv Marina Kaljurand. Talle annaks oma hääle 12,5 protsenti küsitletutest.