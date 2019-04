Evelin Ilves võib Züleyxa Izmailovale kinda heita

«Tead, ega mul alguses polnud suuri plaane rohelistega, aga nüüd on rohelistel tulemas üldkogu (toimub 27. aprillil Tallinnas – G. B.), kus valitakse uued juhid kaheks aastaks,» vastas Ilves.

Ilves tõi oma otsuse põhjenduseks, et roheliste erakonnaga ei ole kõik nii, nagu võiks tema meelest olla. «Olen aru saanud, et see roheline maailmavaade meil ei edene, kui seda organisatsiooni üles ei ehita, kui seal ees ei ole liider,» selgitas ta.