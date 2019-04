«Kuni suheldakse poolhaukudes, ei pea kartma. Kartma peab siis, kui stiil läheb viisakamaks»

Ka teie enda väljaütlemised pole nimetatutest palju maha jäänud. 2014 rääkisite mugavus- ja lodevuspagulastest, kelleks nimetasite inimesi, kes on hiljaaegu Eestist lahkunud või kavatsevad seda teha. Kuidas hindate oma toonast väljaütlemist praegu?

Hindan täiesti loomulikuks selles kontekstis, milles ma selle tegin. Rääkisin sellest, et meil on murranguline hetk: kas me suudame Eestis nende inimestega, kes meil on, luua ühiskonda ja seda hoida, või kaotame oma keele ja kultuuri. Tõin kontrasti 1944. aastaga, kui pagulus oli põgenemine nõukogude repressioonide eest. Rääkisin, et praegu ei ole sellist olukorda ja need, kes halvustavad Eestit – teil on siin hädaorg, parem on elada mujal – on pigem mugavuspagulased.

Nii et see sõnakasutus oli kohane?

Need, kes tundsid end puudutatuna, on tihti hoopis teistsuguse ellusuhtumisega inimesed, ja nende ees olen ma vabandanud. Seda laiendati ja võeti kontekstist välja. Neid, kes peavad Eestit kalliks ja tulevad siia tagasi, ei ole ma kunagi nimetanud ei mugavuspagulasteks ega kuidagi teisiti.

Te olete ka öelnud: «Noored, te võite minna välismaale, kuid te peate arvestama, et need kohad täidetakse. Kui te tagasi tulete, on murjanid juba teie asemel.» Keda pidasite murjanite all silmas?

Pidasin siis silmas kolmandatest riikidest tulevaid inimesi…

Kas on kohane neid nimetada murjaniteks?

...kes meie kultuuri ei kanna.

Kas on kohane öelda nende kohta «murjanid»?

Ärge väga elavnege. Te olete head ajaloolase tööd teinud, see on hea, ma olen ka ajaloolane ja hindan seda. Praegu ma nii tõesti ei nimetaks. Samas pean väga oluliseks, et hoiaksime siinset kultuurisfääri, et see tundmatuseni ei muutuks.

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder on öelnud: see on »vana tõde, et inimesed, kes ei oska lugeda ega kirjutada, on targemad kui inimesed, kes loevad ainult ajalehti». Missugune on teie seisukoht selles küsimuses?

Ma pean väga oluliseks seda, et inimene oskaks lugeda ja kirjutada. Rohkem ma ei oska kommenteerida, sest ma ei saanud kontekstist päris hästi aru.

Ajaloolasena ütlete ehk, kelle tsitaadiga on tegu?

Ei jälginud täpset tsitaati, olen elevil siin teiega intervjuud tehes.

Võin korrata. See on »vana tõde, et inimesed, kes ei oska lugeda ega kirjutada, on targemad kui inimesed, kes loevad ainult ajalehti».

See on kindlasti mõne poliitilise suurmehe seisukoht. Aga see on praegu kontekstist välja valitud. Ma ütleksin, et seed, kes praegu veel loevad lehti, paberajalehti, ja saavad aru mõttekatest pikkadest tekstidest, need on haritud ja kultuursed inimesed ja neist pean ma väga lugu.

Ajakirjandusvabadusest rääkides ei ole teie partnerid värve kokku hoidnud. Kui tähtsal kohal on ajakirjandusvabadus ja kultuuriajakirjanduse vabadus Teie väärtushinnangutes?