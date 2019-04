Graafik: suurimat edu ennustatakse Keskerakonnale ja Reformierakonnale

Euroopa Parlament on ELi riikides kuni 15. aprillini avaldatud arvamusküsitluste andmete alusel avaldanud uue prognoosi selle kohta, milline võiks välja näha järgmise parlamendi koosseis. Prognoos põhineb ELi riikides avaldatud arvamusküsitlustel ning need on Euroopa Parlamendi jaoks kokku koondanud Kantar Public. See on viimane Euroopa Parlamendi poolt avaldatav prognoos enne mais toimuvaid valimisi.