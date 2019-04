Lauri Hussar: pean oma koormat edasi kandma

Aga mis on sellest euroskeptilist? Miks tuleb Eestit ja Euroopat vastandada?

Ma ei vastanda, ma küsin, mida sa mõtled.

Euroopa Liit koosneb rahvusriikidest. Üks Euroopa deviise on ju ka mitmekülgsus. Eesti on väga eriline riik, Euroopas kindlasti oluline lüli. Euroopat ja Eestit tahavad vastandada euroskeptikud, mina ütlen, et Eestil on võimalik Euroopale palju juurde anda. Tänu Euroopale on meie elu paremaks läinud, aga ka meie panus saab seda paremaks teha.

Sa oled Andrus Karnau saates tegelikult juba välja öelnud, et plaanid liituda Euroopa Rahvaparteiga, kuhu kuuluvad kristlikud demokraadid ja konservatiivid.

Ma ütlesin, et mulle meeldiks see.

See on fraktsioon, kuhu Eesti parteidest kuulub Isamaa ja mis alles hiljuti peatas Viktor Orbáni juhitava Fideszi liikmelisuse. Missugust ühisosa tunned sinna pikka aega kuulunud Fidesziga ja fraktsiooniga laiemalt?

Kui Fideszi on kaotamas oma liikmelisust EPPs, siis see näitab, et seal on demokraatlikel jõududel ülekaal. Isamaa tänane flirt EKREga ei ole tervitatav, paljud Isamaa valijad on selles erakonnas sügavalt pettunud. See ei peaks olema ühe konservatiivse erakonna programm – kaitsta paremradikaalseid seisukohti. Mina endise Isamaaliidu valijana olen samamoodi pettunud. Eesti poliitmaastikul on tekkimas väga suur kõrvalekalle ja dissonants, see on ka üks põhjus, miks ma otsustasin poliitikasse minna.

Sellesse samasse EPPsse kuuluvas Orbáni juhitavas Ungaris käis hiljuti kampaania praeguse Euroopa Komisjoni presidendi Junckeri vastu.

Orbániga koos on end pildistanud ka Isamaa esimees. Aga EPPsse kuulub ka CDU, tegemist on väga reformimeelse parteiga, selle programm on täiesti suurepärane. EPP on väga suur partei ja Eesti peab olema selles esindatud.

Aga küsimus oleks, missugune on sinu hinnang Junckerile?

Juncker oleks kindlasti pidanud olema jõulisem.

Keda eelistaksid sina Euroopa Komisjoni presidendina?

Poola endine president ja tänane ülemkogu esimees Donald Tusk on teinud väga head tööd. Ta on väga autoriteetne, tema võiks olla võimalik president. Tal on selleks keeruline saada, tal puudub toetus omaenda riigis, tema juhitav partei on opositsioonis, aga kui ta on võinud saada ülemkogu eesistujaks, miks ei võiks ta saada Euroopa Komisjoni presidendiks.

Siiski, osalt läheb sinu kaldumine EPP poole vastu Eesti 200 liberaalse kuvandiga, ma oleks arvanud, et vaatate Eesti 200s Macroni poole.

Macron jälle vaatab ALDE poole.

Kuivõrd te arutasite seda erakonnas?

Meie otsus pole veel sada protsenti langenud. Kui aeg on küps, siis otsustame. Kindlasti ei saa Macroni võimalust välistada. Aga kui märkimisväärne osa Eestist valitud saadikuid hakkab kuuluma ALDEsse, siis paljudes teistes fraktsioonides jääb Eesti hääl nõrgaks.

Missugused aspektid Macroni kirjast Euroopa kodanikele sind kõige enam kõnetasid?