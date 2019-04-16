T, 16.04.2019
«Ma mõtlesin, et Reformierakond on selline, kus ei teata, mis väljaspool Tallinna sünnib, aga et Mart Helme veel «targem» on, seda ei osanud küll oodata.» Meelis Venno, Mangeni PM tegevjuht
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  • Galerii: valimiskomisjon registreeris Euroopa Parlamendi valimiste kandidaadid

Galerii: valimiskomisjon registreeris Euroopa Parlamendi valimiste kandidaadid

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Valimiskomisjon registreeris kandidaadid Euroopa Parlamendi valimisteks. Lisaks selgusid liisuheitmise teel nii erakondade nimekirjades kandideerijate kui ka üksikkandidaatide registreerimisnumbrid. 

Euroopa Parlamenti kandideerib üheksa erakonda ja viis üksikkandidaati, kokku 66 kandidaati. Komisjon jättis registreerimata kaks üksikkandidaati. «Registreerimata jäi Meelis Kaldalu, kuna tal ei olnud tähtajaks tasutud kautsjon,» sõnas valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik. Lisaks esitas volitatud esindaja kaudu dokumendid vanglakaristust kandev Romeo Kalda, kes seadusest tulenevalt ei saa valimistel osaleda.

Täpsed registreerimisnumbrid:

Erakond Eesti 200

nr 101 LAURI HUSSAR

nr 102 KRISTINA KALLAS

nr 103 MARGUS TSAHKNA

nr 104 LIINA NORMET

nr 105 IGOR TARO

nr 106 TRIIN SAAG

nr 107 KAUPO KUTSAR

nr 108 KRISTIINA TÕNNISSON

nr 109 MAREK REINAAS

Erakond Eestimaa Rohelised

nr 110 EVELIN ILVES

nr 111 PEEP MARDISTE

nr 112 ZÜLEYXA IZMAILOVA

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 113 MARINA KALJURAND

nr 114 SVEN MIKSER

nr 115 IVARI PADAR

nr 116 EIKI NESTOR

nr 117 KATRI RAIK

nr 118 TRIIN TOOMESAAR

nr 119 MARIANNE MIKKO

nr 120 MONIKA HAUKANÕMM

nr 121 INDREK TARAND

Isamaa Erakond

nr 122 RIHO TERRAS

nr 123 JÜRI LUIK

nr 124 VIKTORIA LADÕNSKAJA-KUBITS

nr 125 TÕNIS LUKAS

nr 126 MIHHAIL LOTMAN

nr 127 KÄTLIN KULDMAA

nr 128 TARMO KRUUSIMÄE

nr 129 URMAS REINSALU

nr 130 TUNNE-VÄLDO KELAM

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

nr 131 JULIA SOMMER

Elurikkuse Erakond

nr 132 ARTUR TALVIK

nr 133 LAURI TÕNSPOEG

nr 134 MIHKEL KANGUR

Eesti Reformierakond

nr 135 ANDRUS ANSIP

nr 136 TAAVI RÕIVAS

nr 137 URMAS PAET

nr 138 MARIS LAURI

nr 139 KALLE PALLING

nr 140 YOKO ALENDER

nr 141 VILJA TOOMAST

nr 142 AIRIS MEIER

nr 143 HANNO PEVKUR

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 144 MART HELME

nr 145 MARTIN HELME

nr 146 HENN PÕLLUAAS

nr 147 ANTI POOLAMETS

nr 148 PEETER ERNITS

nr 149 TOIVO TASA

nr 150 MAIDO PAJO

nr 151 URMAS REITELMANN

nr 152 JAAK MADISON

Eesti Keskerakond

nr 153 YANA TOOM

nr 154 ENN EESMAA

nr 155 AADU MUST

nr 156 VADIM BELOBROVTSEV

nr 157 ANNELI OTT

nr 158 ERKI SAVISAAR

nr 159 ANDREI KOROBEINIK

nr 160 TAAVI AAS

nr 161 IGOR GRÄZIN

Üksikkandidaadid

nr 162 ERIK ORGU

nr 163 HARRY RAUDVERE

nr 164 RAIMOND KALJULAID

nr 165 ARGO MÕTTUS

nr 166 MARIA KALJUSTE

Järgneva kolme päeva jooksul on kandidaadil õigus kandideerimisest loobuda.

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