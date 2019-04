President Kersti Kaljulaidi viimase aja sammud ja sõnavõtud viitavad selgelt, et ta ei kavatse Keskerakonna, Isamaa ja EKRE valitsuse ministreid niisama lihtsalt ametisse kinnitada, kuigi seaduse järgi ta peaministri valikutesse justkui sekkuda ei saa. Poliitikute ringis liiguvad aga jutud, et Kaljulaid võib teha enneolematu käigu ja üritab panna proovile mõned küsimärgid põhiseaduses.

Eelmisel nädalal ERRile antud raadiointervjuus ütles Kaljulaid, et kavatseb kutsuda ükshaaval endaga kohtuma Jüri Ratase moodustatava valitsuse ministrikandidaadid, kelle plaanidest ta kas ei saa aru või midagi ei tea. «Ma täna ju ka ei tea, kas need väljaöeldud sõnad ja mõtted on need, millega need inimesed ministeeriumitesse lähevad,» ütles ta.