Jaak Madison: ma ei poolda aborte, mis on tehtud lihtsalt mugavusest

Missugusest demokraatiast me räägime? EKRE on väljendanud, et nemad ei pea liberaalset demokraatiat väärtuseks.

Demokraatiast alusvundamendi väärtusena. Liberaalne demokraatia on kujunenud terminina viimase paarikümne aasta jooksul. Liberalism ideoloogiana on niivõrd ärahekseldatud. Klassikaline liberalism on põhiõiguste vabadus, majanduslik vabadus, samal ajal väärtustades teatud alustalasid ühiskonnas. Väärtusküsimused ühiskonnas on: perekondlik poliitika, tugev riigikaitse. Liberalismi mõiste on niivõrd ära devalveeritud – liberalism kui kõike kõigile ükskõik millise piirini, igaüks teeb, mida tahab. Siduda seda demokraatia alusvundamendiga on totaalselt vale, sest demokraatia on demokraatia. Kõik erakonnad, kes osalevad valimistel, aktsepteerivad seda, et Eesti Vabariigis on põhiseadus, kus määratakse inimeste põhiõigused, vabadused, põhiseaduslik kord. Küsimus on vaid eri ideoloogiates, eri nägemustes, kuidas Eestit edasi arendada. See ei ole liberaaldemokraatia, see on demokraatia. Liberaalse demokraatia sildi alla on üritatud panna kõik need liberaalsed küsimused, et näiteks ei või rääkida sündimata laste küsimustest või sisserändest. Ei saa siduda demokraatiat ideoloogiaga – demokraatia on demokraatia.

Teie lähete valituks osutumise korral Euroopa Parlamenti. Kui EKRE peaks saama kaks kohta, kes on nimekirjast teine mineja?

Ma usun, et kõik inimesed peale Mart ja Martin Helme ning Henn Põlluaasa on nõus minema. Küsimus on pigem, kes saab võimaluse.

Räägime sellest paremradikaalselt populistlikke parteisid ühendavast jõust – ma saan aru, et tekkimas uus fraktsioon. Itaalia Lega Nord, põlissoomlased, Taani Rahvapartei ja Alternative für Deutschland on juba kohtunud – EKRE esimesel kohtumisel veel ei osalenud?

Esiteks, see pole kindlasti radikaalne. Tegemist on põhivooluparteidega, mis on saanud valimistel tugeva toetuse. Austria Vabaduspartei on ju valitsuses, neil on asekantsleri koht, Itaalias on ka Matteo Salvini siseminister. Teine asi on see, et see poliitgrupp hakkab baseeruma olemasoleval grupil, ENFil (Europe of Nations and Freedom). Ehk siis kõik need parteid, eelkõige Saksa ja Austria erakond, on praegu seal grupis. Eesmärk on seda gruppi laiendada ja reformida uue parempoolse jõuna, millega liituksid ka parteid teistest gruppidest, näiteks konservatiivid ja reformistid.

Uue grupi teke tuleneb sellest, et Suurbritannia lahkub. Sinna gruppi kuulusid ka põlissoomlased, aga kuna see laguneb, siis nad tulevad pigem uude suunda kaasa. UKIP ka lahkub, samas mõned väiksemad parteid liituvad tõenäoliselt selle uue jõuga.

Aga näiteks Marine Le Peni partei?

Marine Le Pen peaks ka praeguse seisuga olema samas grupis, kuid pole saladus, et selle parteiga on olnud palju probleeme, isegi austerlastel ja itaallastel. Vahel on prantslaste arusaamade ja uhkuse pärast olnud keeruline koostööd teha. Kuna Le Pen oma Rahvusrindega tõenäoliselt muud väljundit ei leia, teeb ta ilmselt sellessamas grupis koostööd.