Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid avaldasid valitsuse moodustamise alused

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhi Jevgeni Ossinovski sõnul on Eesti ühiskond teinud viimase ligi kolmekümne aasta jooksul läbi tohutu arengu ning selle eelduseks on olnud vaba ühiskond ja kuulumine Euroopa väärtusruumi. «Kõik ei ole ühisest edust piisavalt osa saanud, aga see ei tähenda, et peame üksteist vaenama ja ühiskonnana endasse sulguma. Küll peab uus valitsus olema ambitsioonikas ja tulevikkuvaatav, sest tänastest otsustest sõltub meie käekäik mitte ainult nüüd ja praegu, vaid ka kümnendite pärast,» ütles Ossinovski.