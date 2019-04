Kaja Kallas esmaspäeval keskerakondlaste häältele ei looda

«Kui vaadata seda, mida ütles Martin Helme ühes intervjuus, et Keskerakonna liikmetele pidi andma rohkem ametikohti, et nad oleksid selle koalitsiooni suhtes positiivselt meelestatud, siis mul muidugi puudub illusioon, et keegi neist leiaks üles julguse hääletada oma südametunnistuse järgi,» lausus Kallas rahvusringhäälingule.