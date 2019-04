Mart ja Martin Helme hongweibingidest – õpikunäide, kuidas levitada valet

«See on õpikunäide, kuidas ühiskonnas valesid esitada,» rääkis Katja Koort. «Igasuguseid asju võib omavahel võrrelda, aga võrdlemisel peab olema mingi alus. Antud juhul ma mingit alust sel võrdlusel ei näe.» Koort pidas vajalikuks ka täpsustada, et kui Helmete jutu järgi suri Hiina peaminister Zhou Enlai hongweibingide läbipekstuna saadud vigastustesse, siis tegelikult suri ta vähki.

Selsamal Tallinnas toimunud kliimastreigil, millel osalejaid Helmed punavalvuritega võrdlesid, osales ka Koort. «See oli üks intelligentsemaid meeleavaldusi, mida ma üldse olen Eestis näinud,» sõnas ta. «Meeleavaldus on ju ka demokraatlikus ühiskonnas normaalne väljendusviis näitamaks seda, et mingi asi mõnele grupile ei meeldi. Küsimus on selles, kuidas seda tehakse.» Koort lisas, et kliimastreik oli väga hästi korraldatud: seal ei olnud ühtegi vägivallale õhutavat sõnumit. «Kellegi portreed ei olnud soditud, mingit võllapuud ei olnud, kedagi ei ähvardatud ega hirmutatud,» lausus ta. Koort lisas, et üritusel osales ka poliitikuid, kuid nad hoidsid tahaplaanile ning üritus tervikuna oli suunatud ühele fookusele, keskkonnakaitsele.