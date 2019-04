Eile maksis Keskerakonna esimees Jüri Ratas osamakse Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsiooni moodustamise hinnast: senine linnavolikogu esimees, Keskerakonna kõige suurem häältetooja Mihhail Kõlvart hääletati Tallinna linnapeaks. Ta sai 45 poolthäält, mida on rohkem kui volikogus keskerakondlasi. Seega toimib riigi koalitsioon nüüd ka linnavolikogus.

Riigikogu valimistel üle 17 000 hääle ja 2017. aasta kohalike volikogude valimistel üle 24 000 hääle saanud Kõlvart on nende arvudega kõige tugevam venekeelsete valijate esindaja Keskerakonnas. Teda valinud inimesed ei oodanud aga kindlasti, et Kõlvarti erakond läheb valitsusse EKREga, kes on venekeelsete inimeste ja ka Kõlvarti enda kohta öelnud äärmiselt kurje sõnu.