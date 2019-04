Ametiühingud: koalitsioonilepingus on meie jaoks olulisi punkte

«Konstruktiivse koostöö jätkumine ametiühingutega on tulevase valitsuse jaoks oluline. Mitmed punktid koalitsioonilepingus on sellised, millega ametiühingud on päri, sealhulgas tervishoiu valdkonna ettepanekud või renditööjõudu puudutav seadusandlus, mis tuleb ka meie hinnangul üle vaadata,» ütles keskerakondlasest regionaalministri kandidaat Jaak Aab pressiesindaja teatel.

Aab sõnas, et praegu ametis olev peaminister Jüri Ratase valitsus on taastanud kolmepoolsed kohtumised valitsuse, tööandjate ja ametiühingute vahel ning mitmed ettepanekud töötajaid esindavatelt organisatsioonidelt on jõudnud nii erakondade valimisplatvormidesse kui ka koalitsioonileppesse.

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson ütles, et muljed koalitsioonilepingust on pigem positiivsed ning ametiühingud usaldavad, et loodav koalitsioon kirja pandud põhimõtted ka ellu viib. «Kolme erakonna poolt kokku lepitus paistsid välja meie põhimõtted tervishoius, kus on eriti oluline just esmatasandi arstiabi tugevdamine, aga ka soov kaitsta enam töötajaid ja nende õigusi,» sõnas Peterson.

Ta sõnas, et koalitsioonilepingus on ametiühingute jaoks olulisi punkte ning nad on valmis tegema valitsusega tihedat koostööd, et lahendada ametiühingute jaoks olulised murekohad. «Tööinspektsioon vajab rohkem ressurssi oma tööülesannete täitmiseks, taotleme muu hulgas töösuhete reformi ja töötajate usaldusisikute suuremat kaitset, aga ka streigiõiguse läbivaatamist,» tõi Peterson välja. Koalitsioonilepingu üks punkt toobki välja, et täpsustada soovitakse streigi ja läbirääkimiste korraldust eesmärgiga reguleerida paremini töötajate ja tööandjate õigusi ning kohustusi.