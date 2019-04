Riigikogus vahetub ilmselt üheksa liiget

Oudekki Loone FOTO: Liis Treimann

Oudekki Loone (KE) (valimistel 820 häält)

Taavi Aasa asemel ilmselt riigikokku pääesev keskerakondlane Kerstin-Oudekki Loone hindas, et koalitsioonilepe on enam-vähem mõistlik. «Oluline on, et venekeelsel ühiskonnagrupil jääb võimalus õppida oma emakeeles. Koalitsioonileppes on kirjas, et midagi ei muutu, aga ma olen õppinud, et iial ei tea. Mina luban seda jälgida,» ütles Loone. «Muidugi meeldiks mulle, kui annaksime inimestele kodakondsuse ja lõpetaksime ka halli passiga jändamise ära, aga tean väga hästi, et me olime ainsad, kes seda tahtsid,» lisas ta.

Peeter Rahnel FOTO: Marko Saarm

Peeter Rahnel (KE) (1019 häält)

Mulgi vallavanem Peeter Rahnel ei uskunud eile esiti, et Postimehe ajakirjanik talle helistas. «Kust ma tean, et te ajakirjanik olete?» küsis ta. Rahnelit häiris küsimus riigikogu kui kummitempli kohta – tema hinnangul oli see alandav ja kummaline. Ta ei soovinud telefonitsi rääkida ka enda kui rahvasaadiku missioonist, kuid lõpuks vastas ta e-kirja teel: «Kui võimalus avaneb, siis liitun riigikoguga. Riigikogu liikmena soovin seista eelkõige Eesti ühtlasema arengu eest.» Rahnel peaks riigikokku saama Jaak Aabi asendusliikmena.

Andrei Korobeinik FOTO: Mihkel Maripuu

Andrei Korobeinik (KE) (1133 häält)

«Ma olen alati olnud mitte päris ultraliberaal, aga natuke liiga liberaalne,» ütles eelmisel sügisel Reformierakonnast Keskerakonda liikunud Andrei Korobeinik. Tema hinnangul pole kolme erakonna koalitsioonileppes ühtegi äärmuslikku parempoolset ideed ning ta ei usu, et Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonilepe oleks olnud liberaalsem. «Kooseluseadus jääb, kodakondsuspoliitikas on liberaliseerimist. See, mis sa ütled, ja see, mis sa teed, võivad EKRE puhul olla erinevad asjad,» lausus ta.

Natalia Malleus (KE) (584 häält)

Jüri Ratast venekeelset elanikkonda puudutavates küsimustes nõustanud ja nüüd tema asendusliikmena riigikokku pääsev Natalia Malleus lubas seista selle eest, et iga-aastane ülevaatus perearsti juures saaks kõigile inimestele tähtsamaks. «Iga-aastane kontroll distsiplineeriks inimest, paneks ta rohkem tegelema spordiga ning sunniks tihedamini vaatama taldrikule, mida ta sööb,» on ta öelnud. Malleus on töötanud «Aktuaalse kaamera» diktorina ja korrespondendina venekeelses kanalis PBK.

Arno Sild FOTO: Erakogu

Arno Sild (EKRE) (575 häält)

Arno Sillal tekib esialgsete rehkenduste kohaselt võimalus minna riigikogusse keskkonnaministri Rene Koka asemel. «Mina arvasin, et Mart Helme asemel olen mina, aga noh, jah,» ütles Sild, lisades, et ei pruugigi riigikoguga liituda. Ta rääkis, et käis detsembris seljaoperatsioonil ning praegu on pooleli taastusravi. «Vaatame veel. Tahet on mul küll, aga kõigepealt tuleb tervis korda saada.»

Kai Rimmel FOTO: Erakogu

Kai Rimmel (EKRE) (873 häält)

Rimmel, kes võib saada riigikogusse Mart Helme asemel, ei leidnud eile aega, et oma mõtteid riigikogusse mineku teemal jagada. «Issand, mul läks just autorehv ka katki. Kohe lähen koosolekule, aga ma ei tea, kas pärast seda on aega,» ütles ta. Erakonna materjalidest nähtub, et EKRE Naisühenduse esinaise eeskujuks on Briti endine peaminister Margaret Thatcher. Ta on rääkinud, et poliitikasse on vaja on peremehetunnet, ja tuli poliitikasse, sest rahvas vajab tõde.

Urmas Espenberg FOTO: Erik Prozes

Urmas Espenberg (EKRE) (1974 häält)

Kui Martin Helme läheb siseministriks, pääseb tema asemel riigikogusse Urmas Espenberg. 2003. aastal soovitas ta ajakirjanduse vahendusel eestlastele seksuaalset katarsist. «Seksuaalne inimene, kellele on looduse poolt antud hea ports hormoone, tahab õudselt palju igasuguseid asju proovida,» ütles Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige toona. Viimased kolm aastat juhib ta muuhulgas erakonna meelsuslehe uueduudised.ee tööd.

Mart Nutt FOTO: Elmo Riig

Mart Nutt (I) (1135 häält)

Parlamendi staažikaimaks liikmeks tõusva Mart Nuti hinnangul olid Eesti iseseisvuse taastamise järgsed esimesed riigikogu koosseisud tugevamad kui hilisemad. Kaheksas riigikogu koosseisus olnud Nutt tõdes, et vahepeal on tekkinud ka tüdimust, aga ta kavatseb võimaluse avanedes parlamendiga siiski liituda. «Kõige meeldivam oli minu esimene koosseis (1992. aastal valitud riigikogu – toim), sest see oli kõige loomingulisem. Siis polnud broilerlust, seal olid inimesed, kes tahtsid Eesti riiki üles ehitada, mitte karjääriredelil üles ronida,» ütles ta. Nutt on välisministrikandidaadi Urmas Reinsalu asendusliige.

Heiki Hepner FOTO: Liis Treimann

Heiki Hepner (I) (962 häält)